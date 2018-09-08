إنطلاق العام الدراسي: هجمة على "الرسمي"

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فاتن الحاج -





ليس في حوزة وزارة التربية معطيات نهائية عن نسبة التلامذة «الهاربين» من المدارس الخاصة لهذا العام، لكن حركة الأسبوع الأول للتسجيل أظهرت «هجمة ملحوظة، وأقوى بالحدّ الأدنى من العام الدراسي الماضي في مثل هذا الوقت». حجم هذه الفئة من الناس يتعاظم، بحسب التقديرات الأولية لرؤساء المديريات والمناطق التربوية، بصورة كبيرة، سنة تلو أخرى، ليس فقط بفعل الأزمة الاقتصادية ــــ الاجتماعية والازدياد المطّرد للأقساط المدرسية، بل أيضاً بفعل تحسن أوضاع التعليم الرسمي وإعادة تأهيل المدارس وتغطية رسوم التسجيل ودعم تعزيز جودة التعليم.

واللافت أن الأهالي باتوا يختارون مدارس وثانويات رسمية نموذجية بعينها استطاعت أن تحظى على مرّ السنوات الماضية بسمعة حسنة وحجزت لها مكاناً على الخريطة المدرسية، وفي كل المناطق. هذا الأمر دفع إلى أن تكون صفوف هذه المدارس، وخصوصاً الثانويات، مشبعة بما يفوق طاقاتها الاستيعابية، وهو ما جعل وزير التربية مروان حمادة، يقول إنّنا «سنوزع الطلاب الإضافيين على المدارس المجاورة، الأقرب جغرافياً إلى منطقة سكن التلامذة، ولا سيما أن جميع مدارسنا جيدة ويرتفع مستواها نحو الأفضل دائماً».

-بتصرّف-