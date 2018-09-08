living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حزب الله والاعتداءات الإسرائيلية: الصمتُ ليس خياراً

8
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 يحيى دبوق-

في رواية إسرائيل لاستبعاد الحرب المقبلة في مواجهة حزب الله (يصر العدو أن الطرفين لا يريدان اندلاع الحرب)، توجد عبارة «ولكن» كبيرة: إن رد حزب الله على «إجراء» عسكري إسرائيلي في لبنان، فقد يستدعي الرد رداً ومن ثم سلسلة ردود مقابلة، وصولاً إلى التدحرج نحو حرب واسعة.
هذه الـ«لكن» مغلوطة، وهي تنقل مسؤولية التسبب بالحرب إلى غير المتسبب بها. وهذه «الرواية» هي جزء لا يتجزأ من إستراتيجية إسرائيل في مواجهة حزب الله وردعه في مرحلة ما قبل الحرب، عبر الربط بين إمكان نشوب الحرب وبين أفعال الحزب، حتى لو كانت هذه الأفعال رداً على اعتداءات كيان الاحتلال.

إلا أن الحرب الإسرائيلية المقبلة، إن نشبت، فستكون بمبادرة وقرار، كانا إسرائيليَّين وما زالا. الحرب لا تنشب، لأن إسرائيل لا تريد نشوبها، بصرف النظر عن أسباب ذلك. وستبقى الحال على ما هي عليه، أقله في المستقبل القريب. أي «فذلكة» مغايرة، لا تعني إلا الابتعاد عن الواقع والحقائق.
على جانبي المتراس، القوة الأكثر اقتداراً هي إسرائيل، مقابل قوة حزب الله التي يقال عنها الكثير، من دون أن تصل قياساً، وبطبيعة الحال، إلى قوة العدو واقتداره. وهذه حقيقة تفرض نفسها على الجانبين، وعلى استعدادهما وجاهزيتهما، وتحديداً الجهة القادرة فعلاً على المبادرة إلى حرب، فيما تدفع الأخرى إلى التموضع الدفاعي.


مع ذلك، يخوض الطرفان حرباً غير صاخبة، وهي الحرب القائمة حالياً بلا قتال عسكري. الهدف الإسرائيلي منها هو منع تعاظم القوة العسكرية لحزب الله، كمّاً ونوعاً، إضافة إلى تأجيل نشوب الحرب العسكرية أو إلغائها بسبب تعذر تحقيق أهدافها. أما الهدف الرئيسي لحزب الله، فهو تعزيز القدرة الدفاعية عبر التعاظم العسكري النوعي.


في هذه الحرب، غير الصاخبة، يبرز الصراع على الردع بين الجانبين، كلٌّ لأهدافه. حزب الله لتعزيز موقفه الدفاعي ومنع اعتداءات إسرائيل، فيما الردع الإسرائيلي يهدف إلى منع التعاظم العسكري المقابل، وتبعاً له منع تحَوّل التموضع الدفاعي لحزب الله، إلى تموضع هجومي ينتج من الإفراط في تعاظم القدرات الدفاعية.


هل حقق الطرفان أهدافهما؟


الواقع يشير إلى فشل إسرائيل في منع تعاظم عدوها عسكرياً، فيما جاء واقع أن الحرب لم تنشب، ليتناسب مع هدف إسرائيل الثاني في منع الحرب نفسها. في المقابل، لا جدال في نجاح حزب الله في تحقيق هدفيه الرئيسيين المتلاصقين: تنمية القدرة العسكرية نوعياً، وكنتيجة مرتبطة، منع نشوب الحرب كما الاعتداءات الإسرائيلية الموضعية على لبنان.


هل هذا يعني أن الحرب باتت ممتنعة؟ في ذلك يشار إلى الآتي:


لا تخاض الحروب لذاتها. للحرب أهداف، إن كان متعذراً تحقيقها أو كانت تكلفتها أعلى من جدواها، فلا دافعَ لها ولا تحفيز.
إذا شنت إسرائيل الحرب فهي تهدف إلى تحقيق نتيجة اجتثاث حزب الله وتهديده؛ أو تقليص التهديد ومنع تعاظمه؛ أو إيجاد ديناميكيات ميدانية وسياسية بمعية طرف ثالث من شأنها تقليص تهديد حزب الله أو إنهائه. انتفاء القدرة على تحقيق أي من هذه الأهداف، أو أن أثمانها مرتفعة وتفوق القدرة على تحملها، يؤدي بطبيعة الحال إلى ما تقر به تل أبيب: غير معنية بنشوب الحرب، وكذلك بما من شأنه التسبب بها.


على هذه الخلفية بُنيت إرادة اللاحرب الإسرائيلية. وهذا هو الموقف الإسرائيلي شبه الثابت منذ عام ٢٠٠٦. واقع لم يعد مجرد تقدير، بل موقف معلن ومفعَّل، وتمتنع بموجبه تل أبيب عن الأفعال العدائية في لبنان، طوال السنوات الماضية، على رغم كل ما لديها من حوافز ودوافع.
وإرادة اللاحرب الإسرائيلية، ليست إرادة امتناع عن مباشرة الحرب وحسب، بل تمتد إلى ما يمكن أن يتسبب بها من أفعال. وتتعاظم هذه الإرادة مع بدء الحرب نفسها، ما يدفع إسرائيل باتجاه منع امتدادها وتواصلها.


على ذلك، فإنّ رَدَّ حزب الله على اعتداء إسرائيلي لا يعني انطلاق الحرب تلقائياً، بل عدم الرد يؤدي إلى الحرب التي لا يراد اندلاعها، وإنْ تدحرُجاً. الواضح أن حزب الله يدرك جيداً التبعات السيئة للامتناع عن الرد، لأن هذا الامتناع يدفع إسرائيل إلى المزيد من الاعتداءات وإلى رفع مستواها. الرد، بذاته، يؤدي إلى امتناع الحرب لا التسبب بها، ما لم تكن إسرائيل مقررة مسبقاً مباشرةَ الحرب وإعادة الرهان على الخيارات العسكرية.
حزب الله يدرك جيداً التبعات السيئة للامتناع عن الرد على أي إعتداء إسرائيلي

إلى ذلك، الرد الإسرائيلي على الرد، ضمن فرضية التدحرج إلى ردود، إن لم يواجه أيضاً برد بمستوى أعلى منه، فلن يتبعه انكفاء إسرائيلي، الذي بدوره سيتسبب برد من حزب الله مرتفع الوتيرة تلقائياً، ومن ثم الدخول في تعقيدات وضع ميداني لا يمكن الخروج منه بلا انكسار في صورة الطرف المنكفئ.


التعاظم في قدرات حزب الله العسكرية، وكذلك في إرادة تفعيلها رداً على اعتداءات إسرائيلية في الساحة اللبنانية، ضرورة وليست خياراً لحزب الله، ومن شأنه أن يمنع الحرب لا أن يتسبب بها. والحرب، بأثمانها ولا جدواها، هي التي تفرض على إسرائيل الامتناع عن مباشرتها. هي معادلة استعصت على الانكسار طوال السنوات الماضية، ويصعب تصور انكسارها في الآتي، وإن كان من المحظور نفيها بالمطلق.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout