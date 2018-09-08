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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 08-09-2018

8
SEPTEMBER
2018
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الجمهورية

يُحضّر أحد الأحزاب لِما سُمِّي بـ»حركة تأديبية» يُطيح من خلالها بمجموعة كوادر أثيرت حولهم «شبهات لإرتباطهم بقضايا مالية ورشاوى وعمليات تهريب».

لاحظت أوساط سياسية تقارباً واضحاً بين شخصية شمالية ومرجع بارز مردّه إلى سعي دولة إقليمية للتقارب بين أبناء طائفة معيّنة في لبنان موالين كانوا أم معارضين.

لوحظ «إنسجام كامل» بين نواب حزبَين تجمع بينهما «عداوة» تاريخية، ولكل منهما نظرته الى «لبنانه».

البناء

كواليس
قال رئيس تحرير صحيفة فرنسية شاهد وقائع القمة الروسية الإيرانية التركية على شاشات التلفزة ومن ضمنها مناقشات علنية للرؤساء لدبلوماسي عربي في أوروبا إنّ طهران تفوّقت على دول الغرب في تظهير قدرتها على تحمّل تبعات الممارسة الديمقراطية والشفافية الإعلامية، وسيكتب التاريخ أنها أول قمة رئاسية في العالم تنقل وقائعها على الهواء ويتجاوز الجدل العلني فيها ما يمكن وصفه بالتنميق البروتوكولي، فكان النقل العلني ضربة إيرانية موفقة تعادل نتائج القمة أو أكثر، وعلى خصوم إيران إثبات التفوّق عليها في ميادين كانت تخصّهم واقتحمتها إيران وتفوّقت عليهم ومنها الشفافية الإعلامية.

اللواء

لغز
اعتبر قطب سياسي أن لا تأثير مباشراً لجملة استحقاقات الأسبوع المقبل، على الاستقرار الداخلي.

غمز
طلب مسؤول كبير من فريقه، عدم تغطية بعض الأنشطة والاستقبالات، من دون إبلاغه سلفاً بها.

همس
باتت المعادلة: كلما تأخرت مراسيم الحكومة كلما تبررت الدعوة إلى عقد جلسات تشريعية!


المستقبل

يقال
إنّ ديبلوماسيين يؤكّدون أنّ موقف لبنان من وقف تمويل «الأونروا» سيكون في رأس مشروع القرار اللبناني الذي سيعرض أمام جامعة الدول العربية في دورتها الـ 150 العادية بعد أيام، وفي كلمة رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 أيلول.

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