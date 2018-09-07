بالفيديو - المرعبي: الرئيس عون يتسلى. كيف قرأ المراقبون هذا الموقف وكيف رد على إتصالنا؟

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ما تفكر وتحتار حكي المرعبي اختصر المشوار، هذا ليس إعلانا أو شعارا إنما تعبير لخص من خلاله بعض المراقبين الذين قرأوا تصريح وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي لـ«الشرق الأوسط»، لخصوا المشهد الحالي في لبنان بدءا بعدم تشكيل الحكومة حتى الساعة والمهلة المفتوحة مرورا بالهجوم على صلاحيات رئيس الجمهورية وصولا الى الحديث عن اتفاق الطائف بإعتباره غب الطلب لدغدغة المشاعر.

فمن تصفح الشرق الأوسط السعودية اليوم قرأ العنوان التالي:

عون يلوّح برسالة إلى مجلس النواب لمعالجة تكليف الحريري

«المستقبل» يعتبرها مضيعة للوقت ويدعو الرئيس إلى مخاطبة صهره.

وإذا غصنا بالمقال نجد حرفيا (مع الإبقاء على الخطأ الذي أوردته الصحيفة في صفة المرعبي): وحمل وزير شؤون المهجرين معين المرعبي بعنف على هذا التلويح، ووضعه في خانة التسلية لدى البعض. ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «يحقّ لفخامة رئيس الجمهورية أن يتسلّى بهذا الموضوع من الآن حتى 100 عام، ولن يبدّل الواقع قيد أنملة». وقال «طالما يتحدثون عن الأحجام، فلنطبّق اتفاق الطائف، ونلغي الطائفية السياسية، وعندها كلّ فريق يأخذ حجمه على قاعدة الديمقراطية العددية»، مبدياً أسفه لأن «ربع اللبنانيين (في إشارة ضمنية إلى المسيحيين) يأخذون نصف وظائف الدولة، بخلاف المناصفة انحسرت بالنواب والوزراء وموظفي الفئة الأولى، بينما يريد جبران باسيل أن يطبق هذا المعيار على موظفي الفئة العاشرة للهيمنة على كلّ البلد».

وبعدما حاولنا مرات عدة استيضاح الموقف من المعني مباشرة بهذا الكلام، هكذا أتى الرد:

وبالعودة الى الأهم، فما أكده خبراء الدستور والقانون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أنه من حق رئيس الجمهورية توجيه رسالة إلى مجلس النواب، تكلم عنه المرعبي بتهكم وباستراج نغمة قديمة جديدة تحت عنوان الطائف وجبران باسيل.

هكذا يقرا البعض موقفه ويضيفون ألا لزوم للرد عليه فأفعال المرعبي كافية لوصفه مذكرين بكسر باب محطة الكهرباء في #حلبا واقتحامها، ووبالتلاسن وإشهار السلاح عليه في محيط السرايا، أو بإهانة الزميلة ليندا مشلب ومن ثم الإعتذار منها.

أما البعض الآخر فيكتفي بتغريدة غسان جواد الذي قال: حسنا لو ربحوا جماعتك بالمنطقة كنا نتفهم هذا النوع من التصريحات الحقيرة بس انتو خسرانين يا معين. هذا السلوك مع اللبنانيين سيجعلهم يقولون كفى: "لم يسقط 100 الف شهيد في الحرب لتحكمنا طغمة طائفية مريضة بالاستئثار" .

وهنا لا بد من طرح سؤال بديهي هل موفق المرعبي الذي اثار استهجانا واسعا يعبر عن رأي تيار المستقبل؟

مصادر التيار أكدت للotv أن ما قاله المرعبي رأي شخصي والمستقبل "مش بوارد يعلي النبرات" واضعا الأمر في خانة ردات فعل وعدم ضبط النفس التي تنسحب على عدد من الأفرقاء السياسيين.