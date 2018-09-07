حمدان: #أوهام_النأي_بالنفس

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غرد العميد المتقاعد مصطفى حمدان على التويتر:

لائحة الشرف في تحمل المسؤولية الوطنية ومصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار:

معالي وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس ..

معالي وزير السياحة أواديس كيدانيان..

معالي وزير المهجرين طلال ارسلان..

معالي وزير الزراعة غازي زعيتر..

معالي وزير الصناعة حسين الحاج حسن..

خمسة بعيون الحساد ..

يمثلون كل لبنان وحكومته مجتمعة، يتجوّلون بشهامة في شوارع الشام المنتصرة ..

يستقبلهم نظراؤهم السوريون في وزاراتهم بكل الحفاوة والترحيب شاء من شاء وأبى من أبى ..

#أوهام_النأي_بالنفس