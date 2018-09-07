عودة طوعيّة لمئات النازحين إلى سوريا الأحد

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "تقوم المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان إلى سوريا عبر معابر المصنع، العبودية والزمراني، يوم الأحد الواقع فيه 9/9/2018، اعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً.





نقاط التجمع: البقاع: المصنع ( مركز المغادرة)، عرسال - وادي حميد.





- عكار : ساحة مركز العبودية.

ساحة مركز البقيعة.





- شبعا : ثانوية شبعا الرسمية.





- النبطية : متوسطة عبد اللطيف فيّاض.





- صيدا : باحة السراي الحكومي.





- طرابلس : محلة المعرض - قرب UNHCR.





- جبل لبنان : ملعب بلديّة برج حمّود".