عودة طوعيّة لمئات النازحين إلى سوريا الأحد

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "تقوم المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان إلى سوريا عبر معابر المصنع، العبودية والزمراني، يوم الأحد الواقع فيه 9/9/2018، اعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً.
نقاط التجمع: البقاع: المصنع ( مركز المغادرة)، عرسال - وادي حميد.
- عكار : ساحة مركز العبودية.
ساحة مركز البقيعة.
ساحة مركز البقيعة.
- شبعا : ثانوية شبعا الرسمية.
- النبطية : متوسطة عبد اللطيف فيّاض.
- صيدا : باحة السراي الحكومي.
- طرابلس : محلة المعرض - قرب UNHCR.
- جبل لبنان : ملعب بلديّة برج حمّود".