مخزومي عرض الاوضاع مع لجنة الصداقة البرلمانية الصينية اللبنانية: لتجسير التواصل الاقتصادي مع بلدان المنطقة

A + A -

التقى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مجلس النواب أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الصينية اللبنانية. وعرض معهم الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.



إثر اللقاء، قال مخزومي: بحثنا مع الوفد الصيني في لجنة الصداقة البرلمانية سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية لما فيه مصلحة البلدين وتحفيز رجال الأعمال للتعاون على تفعيل دور لبنان الاستراتيجي في المنطقة والمشاركة في إعادة إعمار سوريا. ولفت إلى الدور الاقتصادي المتصاعد للصين اقتصادياً وسياسياً خصوصاً أن لبنان يشكل موقعاً اقتصادياً ممتازاً لتجسير التواصل الاقتصادي مع بلدان المنطقة، كما يمكن أن يكون له تأثيرات اقتصادية مهمة للبلد. وأكد أنه من موقعه في مجلس النواب سيعمل على الدفع باتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك بهدف استقطاب الشركات العملاقة في الصين وجذب الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد اللبناني.



وعلى صعيد آخر، كرّم مخزومي وعقيلته السيدة مي، رئيسة مؤسسة مخزومي، الطالبة ياسمين الحاج وقدما لها "دبوس" مؤسسة مخزومي، تقديراً لنجاحها بعد أن حصدت المركز السادس عالمياً عن فئة "إكسل" في بطولة العالم المتخصصة في مايكروسوفت أوفيس. الجدير ذكره، أن مؤسسة مخزومي كانت قد رعت مشروع "بطولة لبنان في مايكروسوفت للمدارس والجامعات" والذي تم إطلاقه في مبنى وزارة التربية في بيروت في مطلع 2018.



وكانا قد كرّما أيضاً ثلة من طلاب معهد التدريب المهني في مؤسسة مخزومي المتفوقين في الامتحانات الرسمية في شهادة الامتياز الفني TS. وهم عمر شبارو ورانية مكداش وعمر خرزوم وأسامة الحسامي.