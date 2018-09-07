هذا ما قاله وزير الأشغال عن أزمة المطار!

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أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس أن “ما حصل في مطار بيروت منفصل عما حصل في الشهر السابق من ازدحام في المطار”.



وأشار، بعد اجتماع في بيت الوسط حول ما حصل في المطار، إلى أن “على مدى 10 سنوات لم يحدث أي خلل في عمل شركة “سيتا”، واليوم حدث الخلل، وأعلم أنه ليس سهلا، لاسيما أنه يؤخر أعمال اللبنانيين”، مشددا على أن “هذا يستوجب منا الوقوف والقول إن هناك مسؤولية يتحملها المعنيون وأنا لا أدافع عن المديرية العامة للطيران المدني، فنحن باننظار بيان الشركة والتحقيقات وكل الإجراءات اللازمة ستؤخذ”.



ولفت إلى أن “العمل في المطار عاد إلى وضعه الطبيعي وشركات الطيران ستلاحق حقوق المتضررين مع شركة سيتا”.