للمرة الأولى في لبنان، ألفا تطلق خدمة التخابر الصوتي عبر الجيل الرابع VoLTE

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أطلقت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، برعاية وزير الإتصالات جمال جراح، للمرة الأولى في لبنان، خدمة التخابر الصوتي عبر الجيل الرابع VoLTE، وذلك من متجر ألفا النموذجي في مقرها الرئيسي في الدكوانة.

المهندس الحايك

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام المهندس مروان الحايك: نلتقي اليوم في محطة تاريخية، هي الثالثة على مستوى قطاع الخلوي في لبنان، بعد أولى في العام 1994 يوم شهد لبنان الإتصال الأول على الجيل الثاني على شبكة ألفا، من ثم ثانية في العام 2011 في الإتصال الأول في لبنان على شبكة الجيل الثالث من ألفا (صوتا وداتا)، وصولا الى هذا الحدث حيث نشهد سويا على أول إتصال صوتي في لبنان على شبكة الجيل الرابع من ألفا VoLTE، بالتعاون مع شركة إريكسون، وممثلوها حاضرون بيننا اليوم.

وأشار الى أن ألفا كانت أيضا السباقة في إدخال تقنية الجيل الرابع (كداتا) إلى لبنان في العام 2013، ويومها أنجزنا أول تجربة إفتراضية على الـVoLTE، في حين أن شبكتنا اليوم جاهزة كليا لهذه التقنية من النحية التقنية والتجارية وستتيحها تدريجيا لمشتركيها تماشيا مع ما يجري في العالم، علما أن الهواتف الداعمة لهذه التكنولوجيا ليست بعد متوافرة بكثرة سواء في الأسواق العالمية أوالمحلية.

أضاف: إن هذا الحدث الإستثنائي هو المحطة الأخيرة في مسيرة إنتقالنا من مشغل تقليدي الى مشغل رقمي بالكامل أو ما نسمّيه في ألفا مزود سعادة Happiness Provider.

وأوضح أن تقنية الـVoLTE تقدّم لمشتركي ألفا ميزتين هامتين:

1-وقت إعداد مكالمة اي Call Setup Time يصل الى ثانية ونصف ثانية أو ثانيتين، بالمقارنة مع وقت يتراوح بين 7 و10 ثواني لأي إتصال على ال2G والـ3G.

2-نوعية صوت عالية الجودة High Definition.

الوزير جراح

وأثنى الوزير جراح على مساهمة ألفا الفعالة في تحديث الشبكة والخدمات التي تقدمها، بحيث هي تواكب التطور بسرعة كبيرة، كل ذلك لنعمل سويا على إعادة لبنان إلى المكانة السبّاقة التي كان عليها، فيكون نموذجا وعلى قدر ما نطمح ان يكون عليه من تقدم.

أضاف: هذا التطور يتطلب الكثير من الجهد والوقت. ورغم الإمكانات المتواضعة لا خيار لدينا سوى اللحاق بدول المنطقة المتقدمة تكنولوجيا، وهو ما نقوم به على مستوى تحديث الشبكة كما على مستوى تقديم خدمات بأسعار مدروسة أكثر للبنانيين. كما أن ألفا تعمل بجهد في هذه المسألة من خلال خدمة الـVoLTE وأيضا أسعار الباقات بما يتناسب وحاجات المشتركين.

وهنأ ألفا والمهندس الحايك على هذا المشروع الذي يعد انجازا جديدا لألفا ولقطاع الإتصالات، مثنيا على هذا الجهد الكبير والمتواصل والذي ينعكس إيجابا على صورة ألفا وقطاع الإتصالات ككل.

الإتصال الأول

ثم أجرى الوزير جراح والمهندس الحايك الإتصال الاول في لبنان عبر الـVoLTE على شبكة ألفا.