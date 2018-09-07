الأسبوع المقبل مرحلة مفصلية لأصحاب المؤسسات السياحية

A + A -

يتميز الأسبوع المقبل بقيام ورشة عمل للقطاع السياحي الخاص ضمن نشاط المجلس الاقتصادي الاجتماعي حيث سوف يجتمع اصحاب المؤسسات السياحية بغاية رسم السياسة السياحية التي سوف تنهض بالقطاع السياحي وتضمن استمرارية المشاريع مع تعاقب الوزارات.

ينوه رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وديع كنعان بأن في هذه المرحلة المفصلية، مشاركة أكبر عدد من أصحاب المؤسسات السياحية يؤثر حكماً على الإطار الشامل للسياسة السياحية. بهذا الاطار "بعد حلقة العمل التي عقدت مع النقابات السياحية بتاريخ 26 نيسان 2018 والتي ناقشنا وعدلنا فيها الإستطلاع الأكاديمي الذي سوف يطرح على أصحاب المؤسسات السياحية، تدعو لجنة السياحة في المجلس الإقتصادي الإجتماعي للمشاركة في ورشة عمل حسب البرنامج المذكور أدناه في المجلس الإقتصادي الإجتماعي، بهدف الوصول إلى مشروع سياسة سياحية سوف تطرح بإسم القطاع السياحي على رئاسة مجلس الوزراء."

الأربعاء 12 أيلول من الساعة 03:30 بعد الظهر لغاية الساعة 05:30

أصحاب الفنادق / أصحاب المجمعات البحرية / أصحاب الشقق المفروشة / أصحاب المؤسسات السياحية البحرية

الرجاء التسجيل على الرابط التالي: https://chabarekh.com/register/d1/

الخميس 13 أيلول من الساعة 10:30 صباحاً لغاية الساعة 12:30 ظهراً

أصحاب المطاعم والمقاهي وصالات الحلويات والملاهي الليلية / أصحاب مكاتب السفر والسياحة / أصحاب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية / الأدلاء السياحيين

الرجاء التسجيل على الرابط التالي: https://chabarekh.com/register/d2/

الثلاثاء 18 أيلول من الساعة 10:30 صباحاً لغاية الساعة 12:30 ظهراً

ورشة عمل للمدراء في المؤسسات السياحية اللبنانية

الرجاء التسجيل على الرابط التالي: https://chabarekh.com/register/managers/