درغام: نستنكر بشدة تصرف وزير التربية ومتمسكون بأصحاب الكفاءات وخوري مشهود لها بمناقبيتها

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أكد مقرر لجنة التربية النيابية النائب أسعد درغام، أننا في التيار ندرك جيدا حجم التحديات التي تواجهنا في وزارة التربية، وحجم الصعوبات جراء الفوضى وعدم معالجة الملفات العالقة منذ سنوات، لذلك كان وجودنا ضروري في اللجان، حيث تكشفت لنا الكثير من المعطيات. ونحن نستنكر بشدة التصرفات الكيدية من قبل وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة الذي قضى بإعفاء مديرة الإرشاد والامتحانات الرسمية هيلدا الخوري من مسؤوليتها كمديرة للامتحانات الرسمية وابقائها في هيئة الارشاد.

وشدد درغام: على أننا متمسكون بوصول الكفاءات وأصحاب السمعة الطبية، وخوري مشهود لها بمناقبيتها في العمل وقد قدمت نموذجا يحتذى به خلال توليها مهامها.

وتساءل عن جدوى هذا القرار ونحن على أبواب تشكيل حكومة جديدة؟ داعيا الوزير حمادة للعودة عن قراره والتعامل بحكمة في هذه المرحلة، خصوصا أننا على أبواب إنطلاقة عام دراسي وهناك الكثير من الملفات التي تستدعي الاهتمام والمتابعة.