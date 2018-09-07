أسود يدعو وزراء التيار الى اقالة من ينتمي لمروان حمادة

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علّق النائب زياد أسود على قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة الذي قضى بإعفاء مديرة الإرشاد والامتحانات الرسمية هيلدا الخوري من مسؤوليتها كمديرة للامتحانات الرسمية وابقائها في هيئة الارشاد، بالقول إن "تزوير شهادات وسرقة مخصصات الامتحانات لم تمر مع هيلدا خوري", مضيفاً أن "وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة جزء من منظومة فساد وغطاء مع تيار المستقبل", مشيراً الى أنه "عندما تقولون اننا عنصريون تثبتون انكم حقيرون".



ودعا أسود في تغريدة على حسابه عبر تويتر "وزراء التيار الى اقالة من ينتمي الى مروان حمادة وفريقه وليكن الاسلوب نفسه عبرة لمن اعتبر طالما أن الكيدية والميليشياوية طاغية والحكم ليس للقوانين والاخلاق بل للتشبيح والشبيحة".