كنعان امام وفد تجمع صناعيي المتن: خطة لتطوير الاقتصاد من خلال التوظيف في القطاعات المنتجة

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استقبل النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في جديدة المتن وفد مجلس ادارة تجمّع صناعيي المتن الشمالي برئاسة المهندس شارل ملر، وعضوية ابراهيم صادر وهاني ابو جودة واكرم الخوري وسامي عساف ومدير مكتب التجمع دوري بقاعي.

واطلع كنعان من الوفد على حاجات الصناعيين ومطالبهم، خصوصاً ان ٢٥٪؜ من مصانع لبنان تتمركز في قضاء المتن الشمالي.

واذ لفت كنعان الى ان الاقتصاد اولوية في هذه المرحلة، شدد على ضرورة وضع هذا الملف خارج اطار الصراعات السياسية.

واكد كنعان متابعة مطالب الصناعيين واتفق على العمل على سلة تشريعية تحفز وتدعم القطاع الصناعي، وقوامها درس الاعفاءات الضريبية على الصادرات لتحفيز الصناعة اللبنانية والعمل على حل المشكلات المرتبطة بالضمان الاجتماعي والبنية التحتية اللبنانية المطلوبة في الصناعة.

وشدد كنعان على ان المرحلة المقبلة ستركّز على وضع خطة لتطوير الانتاج وتكبير الاستثمارات من خلال دعم القطاعات الانتاجية، ومن بينها القطاع الصناعي.