جيمي جبور: إعفاء رئيسة دائرة الإمتحانات في الوزارة هيلدا خوري من موقعها بكيديّة واضحة

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أكد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور استنكاره لاقدام وزير التربية على إعفاء رئيسة دائرة الإمتحانات في الوزارة هيلدا خوري من موقعها بكيديّة واضحة. وقال أحذّر الوزير حمادة من مغبّة إعتماد هذه السياسة الخطيرة في الإدارة اللبنانية التي يجب أن تبقى بمنأى عن التجاذب السياسي .

ولا بدّ هنا من سؤال حمادة إن كان يدرك معنى أن تصبح المواقع الإدارية في الوزارات بريداً للصراع السياسي الدائر حول تشكيل الحكومة !! وأدعوه الى وقف تنفيذ قراره وتجنيب الإدارة اللبنانية شرّ هذا الصراع واتّقاء الله في قراراته في ما يتبقى له من أيام في الوزارة.