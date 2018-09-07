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كلّكم تخطئون... بحق الوطن. (الرائد المغوار المتقاعد انطوان الصيّاح)

7
SEPTEMBER
2018
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كلّكم تخطئون بحق الأبناء، والخطيئة عظيمة والمتكلّم التاريخ عنها، وسوف يقول: لم يكن من همّ لدى القيّيمين على الشؤون سوى تقاضي الحصص والخلاف عليها، وطال بهم الوقت، وفُقِدت معهمُ المصداقية، فحزم الأبناء وحتى البنات حقائب السفر وراحوا إلى البلاد القريبة منها والبعيدة، إلى الغربة، وما أدراك ما الغربة وكوابيسها؟ كفروا بالوعود، كفروا بالواقع، بالمرتجى بالإصلاح، بالتوظيف، بالبيئة، وآثروا الطفر إلى وسع الدنيا لربما تمنهحم ما عجز عنه الوطن، الطمأنينة للمستقبل.
 
وكبر بالفراغ في الربوع، وخفقت قلوب الوالدين، يرفعون ناظريهم إلى العلى مستجيرين: أن احفظهم يا سيّد، يا رب، أنت وحدك القادر، الحافظ والحامي. ردّ عنهم غوائل الزمان وسخط الدنيا وافتح لهم الدروب، دروب التوفيق، دروب النهوض والصعود. وانتمُ أيها الساسة العظام تذكّروا: فإذا ما فرغ الوطن من أبنائه فعلى من تملكون؟ وإذا ما استمريتم في غيّكم، وتناتُش الحصص والصراع على جنس الملائكة، جميع هذه تؤدي إلى المهوار وخراب الهيكل؟ حرامٌ هذا الوطن، حرامٌ هذا اللبنان، أن تمعنوا في تجريحه، تفتيته جبلاً وساحلاً، حرامٌ ان لا تتواضعوا كرمى لعينيه، للحفاظ على ما تبقّى منه، هو يناشدكم، شدّوا أزر بعضكم بعضًا، ثبّتوا لحمة الجميع مع الجميع، فما قام ولن يقم وطن شعبه مفرّق شعابًا شعابًا.
 
ندائي لكم: عودوا إلى رشدكم، هو يناديكم للنهوض به، لخدمته بالعيون، بالأفئدة، لجعله قبلة الأوطان، فما بالكم عنه غافلين متلهّين بالقشور. 
الرائد المغوار المتقاعد انطوان الصيّاح
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