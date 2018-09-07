النائب نقولا صحناوي: لا نريد اقصاء أحد ولكن لن نوزع حقائب من حصتنا

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رأى النائب نقولا صحناوي أنه من الواضح أننا في أزمة بعد مرور ثلاثة أشهر على عدم تأليف الحكومة وأن الوضع الاقتصادي في البلد بحاجة الى معالجة واعتبر ان الامر لا يتعلق بالعلاقة الشخصية بين رئيسي الجمهورية والحكومة التي ستبقى قوية وجيدة وستساعد على ايجاد الحلول.

وفي حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر ال بي سي اشار صحناوي الى أننا في أزمة دستورية ليست سهلة آملاً الا يكون قرار التجميد خارجياً وأضاف أنه بحسب الدستور الحكومة تشكل بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والنص واضح بهذا المعنى ويجب وضع معيار واحد وقاعدة عادلة تطبق على الجميع وتكون نسبية حيث توزع عدد الحقائب على عدد النواب الموجودين في المجلس النيابي.

صحناوي لفت الى أن اتفاق الطائف قلص صلاحيات رئيس الجمهورية واعطي بالعرف وزارات بالمقابل ونحن اليوم عدنا لنعزز الصلاحيات والموقع الرئاسي، كما شرح ان تكتل لبنان القوي يمكنه المطالبة بوزارة الداخلية او المالية اذا اراد وهناك اربع وزارات سيادية ويمكنه المطالبة بأي منها كونه أكبر كتلة نيابية وقال: لكننا لا نقوم بذلك لاننا لا نريد عرقلة تشكيل الحكومة ، مضيفاً اننا لم نقل يوماً اننا نريد اقصاء القوات اللبنانية واخراجهم من الحكومة الا اننا لن نوزع حقائب من حصتنا.

هذا واعتبر صحناوي ان البعض اساء التصرف خلال أزمة استقالة الحريري، ونحن لا ننسى من حاول اضعاف العهد من خلال تصرفاته المريبة خلال تلك الازمة، فلبنان كان على المحك، والمسألة ليست شخصية بل وطنية.

وأشار صحناوي الى أن هناك مصلحة اليوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية لتحصين لبنان من كل المخاطر حوله والى ان الحكومة الاسهل في تطبيق القرارات هي حكومة الاكثرية ولكن في لبنان من المهم ان يجلس الجميع على طاولة واحدة.

ورداً على سؤال حول أزمة المطار أجاب صحناوي أن المشاكل التي طالت المطار هذا الصيف كانت معيبة ومطار بيروت بحاجة الى توسعة ويجب معالجة كيفية ادارة المطار إما عن طريق القطاع الخاص او بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وشدد على أن حل المشاكل في الدولة اللبنانية يكون بوضع الاشخاص الاكفاء في المكان المناسب وبتعزيز الرقابة والعمل على تعزيز المشاريع الانمائية واقرار البرامج الاستثمارية من قبل السلطة التنفيذية.

وعن موضوع العلاقات مع سوريا أكد صحناوي انه يجب فصل السياسة عن الاقتصاد كذلك الامر فيما خص النازحين لان الملفين لا يتعلقان بصراع المحاور ولاننا اذا اردنا ان نحول الموضوع الى صراع قد نؤذي البلد.

أما العقوبات على ايران او حزب الله فاعتبر صحناوي انها ليس بالامر الجديد ونحن نتعايش معها في لبنان خصوصاً مع القطاع المصرفي ، والرهان على التغيرات الخارجية لاتخاذ القرارات في لبنان خاطئ.

وعاد صحناوي وذكّر انه يجب الاسراع في تشكيل الحكومة واخذ الثقة للبدء بالعمل ، وأكد أن الوضع النقدي مستقر وهناك حملة عالمية اليوم على لبنان لتخويف الناس ، إنما اقتصادنا لن ينهار في هذه اللحظة من دون النكران ان الوضع صعب .

وعن التشريع في مجلس النواب اعتبر انه ضروري وتطرق الى قانون المعاملات الالكترونية لافتاً الى أنه مهم جداً والمسودة التي رفعت الى الهيئة العامة هي عبارة عن قانون بدأته الدول المتقدمة منذ عشرين عاماً ولكنها تبقى خطوة أولى نحو التقدم بهذا القطاع المهم جداً للاقتصاد اللبناني وتنظيمه.

وطالب النائب صحناوي بوضع خطة اقتصادية تساهم في تحسين الوضع في لبنان كما شدد على أهمية مكافحة الفساد والانطلاق بشفافية في المشاريع المقبلة حتى لا تحمل مزيداً من الفساد والصفقات.