كهرباء لبنان: عزل خطوط توتر عال من أجل أعمال صيانة ضرورية

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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل خط بعلبك- كسارة 220 ك.ف. وخط كسارة- بعلبك- اللبوة- الهرمل 66 ك.ف. وخط بيت ملات- القبيات 66 ك.ف. يومي السبت والأحد الواقع فيها 8 و9/9/2018 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر، وذلك من أجل أعمال صيانة ضرورية لهذه الخطوط.

وبالتالي، ستنقطع التغذية بالتيار الكهربائي طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية التالية: بعلبك، اللبوة، الهرمل، بيت ملاّت، القبيات وحلبا، إضافة الى انخفاض التغذية في بعض مناطق الجنوب والبقاع الغربي وبيروت الإدارية التي تتغذى من شبكة الـ 220 ك.ف.