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النائب إدكار طرابلسي " لـــ"اللواء": رئيس الجمهورية قدّم ملاحظاته للرئيس المكلف...والكرة في ملعب الحريري

7
SEPTEMBER
2018
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قال نائب تكتل لبنان القوي ادغار طرابلسي في تصريح لـ«اللواء» ان موضوع اشكيل الحكومة بيد الرئيس المكلف سعد الحريري الذي قدم صيغة توزيع الحقائب الوزارية على الكتل من دون اسماء ووصفها بأنها مبدئية وينتظر ملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلى ما اظن، تابع النائب طرابلسي، الرئيس قدم له ملاحظات عدة منها:
 
١- الحفاظ على وحدة المعايير.
 
٢- توزيع عادل للحقائب على انواعها: السيادية والاساسية والخدماتية والخدماتية الثانوية ووزارات الدولة.
 
٣- عدم استثناء اي مكون سياسي.
 
٤- الحرص على حماية الميثاقية بتحصينها من تفرد فريق واحد بها.
 
ولفت طرابلسي الى ان الكرة الان في ملعب الرئيس المكلف وان الايام المقبلة ستشهد مشاورات جديدة تقود الى "روتوش" معين وفي ضوئه يعود  الرئيس المكلف بصيغة تراعي المعايير العادلة التي وضعها رئيس الجمهورية وتتوافق مع احكام الدستور والاعراف الدستورية ونتائج الانتخابات.
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