عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 أيلول 2018

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الأخبار: سجون لبنان: مصانع للجريمة والإرهاب

بري: عون والحريري موافقان على التشريع

نار الاحتجاجات تحرق البصرة...



البناء: قمة طهران اليوم والساعة الصفر في إدلب تقترب... ومجلس الأمن ينعقد بدعوة أميركية

الحكومة معلّقة حتى إشعار آخر... وحرب الصلاحيات ذريعة انتظار... متغيّرات!

بري يحذر من التأخير اقتصادياً... والحريري يستنفر على زيارات الوزراء لدمشق

الأنوار: بري يشدد على الاسراع بتشكيل الحكومة... والحريري يحضر المحكمة الدولية



اللواء: الحريري يستنفر القيادات الأمنية لإبعاد الأمن عن الأزمة

إتصالات لخنق التوتُّر واستئناف المساعي.. ولا رسالة من عون إلى المجلس حالياً



الجمهورية: تهدئة حرب الصلاحيات

الديار: لبنان يتحوّل الى خلافات البؤر المذهبية السنية المارونية الدرزية إضافة الى الثنائي الشيعي

القوات وجنبلاط لن يتنازلا والحريري مصر والرئيس عون ينتظر الأجوبة

الحريري الى لاهاي لسماع المحكمة الدولية والرئيس عون الى بلجيكا ونيويورك حتى آخر الشهر

النهار: 8 آذار "تطبيع" من طرف واحد!

the daily star: Top Trump aides rush to disavow NY Times article

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