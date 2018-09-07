أسرار الصحف ليوم الجمعة 7 أيلول 2018

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الأخبار: علم وخبر

الأوروبيون يطالبون بمعالجة ثغرات المطار

علم أن الملحقين الأمنيين في سفارات الاتحاد الأوروبي في بيروت عقدوا اجتماعاً خصصوه لمناقشة أمن مطار بيروت، في ضوء تقرير شامل أعدته جهة أمنية أوروبية يعرض للنواقص والأخطار، وخلص الاجتماع إلى توجيه تحذير إلى السلطات اللبنانية بوجوب معالجة الثغرات الأمنية والنواقص استناداً إلى معايير الطيران الدولي، تحت طائلة اتخاذ تدابير من قبل بعض شركات الطيران الأوروبية في المستقبل.



عون يحبط تعيين عيتاني في إدارة سوليدير

تبين أن رئيس الجمهورية ميشال عون رفض توقيع مرسوم انتداب رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني لعضوية مجلس إدارة شركة سوليدير نظراً لوجود تضارب في المصالح بين وجوده في الشركة وبين رئاسته للبلدية التي يفترض أن تقوم بأعمال الرقابة على أعمال الشركة في العاصمة. وبحسب المادة 18 من قانون إنشاء سوليدير، فإن مجلس الإدارة مؤلف من اثني عشر عضواً من بينهم واحد يمثّل الدولة وبلدية بيروت بصفتهما من مالكي العقارات الداخلة في نطاق الشركة في مجلس الإدارة وهو يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل.



رئيس جديد للمجلس الإسلامي العلوي

عُقد اجتماع في السفارة السورية لدى لبنان، جمع إلى السفير السوري علي عبد الكريم علي، النائبين العلويين علي درويش (كتلة نجيب ميقاتي) ومصطفى حسين (تكتل لبنان القوي)، وفعاليات الطائفة العلوية، من أجل البحث في انتخابات المجلس الأعلى للطائفة. وبحسب المعلومات، يسعى النائبان درويش وحسين إلى الاتفاق على اسم الشيخ محمد حيدر، لانتخابه رئيساً للمجلس الإسلامي العلوي، في وقت كان هناك من يروج لخيار الشيخ حسين مظلوم. إلا أنّ الأخير، غاب عن «اجتماع السفارة». اللافت للنظر في ما يحصل، استبعاد الحزب العربي الديموقراطي عن الاتصالات لانتخاب هيئة جديدة لمجلس الطائفة، وعدم مُشاركة ممثل عن «العربي الديموقراطي» في اجتماع السفارة السورية.



«أروانة إيهاب» و«ديليفري صحناوي»

نُقِل العقل المدبر لأكبر عملية قرصنة في تاريخ لبنان المدعى عليه خليل صحناوي إلى سجن فرع المعلومات في ثكنة المقرّ العام. وقد وُضِع صحناوي في الزنزانة المقابلة لزنزانة أحد المقرصنين الإلكترونيين المدعى عليه إيهاب ص. وعلم أن الأخير أبلغ أقاربه أنه يقدم له طعام مثل بقية سجناء رومية، فيما يختار صحناوي وجباته اليومية من ما لذّ وطاب من المطاعم التي يختارها ويتولى عامل «ديليفري» توصيلها له يومياً. لا تسجل مخالفة هنا، لكن السَجين الذي يملك المال يختار طعامه والسجين الفقير ليس لديه سوى أكل «الأروانة»، أي طعام السجن، كما يسميه النزلاء.



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر أممية معنية بالملف اليمني تصاعد العنف في اليمن في ضوء الاستعصاء الذي يحكم الحرب والتفاوض، بحيث تكون الضربات المؤلمة تعويضاً عن العجز الميداني بتحقيق إنجازات، الذي يحكم طرفي الصراع. وقالت إن مثل هذه الحالات تحدث عندما يكون زمن التسويات قد صار راهناً. لكنه لم ينضج بعد في عقول السياسيين، لكن مراحل التصعيد المشابهة لا تطول عادة قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وتوقعت بداية فتح المسار السياسي الجدي قبل نهاية العام.



المستقبل: يقال

إن رئيس مجلس النواب نبيه برّي مازح أعضاء مجلس نقابة المحرّرين في معرض تعليقه على أداء الوزير علي حسن خليل في وزارة المال بالقول: «حطّلو عشرين بحصة لفؤاد السنيورة».

الجمهورية: أسرار



بلبلة

لاحظت أوساط سياسية أن هناك بوادر إنتفاضة على رجل دين تُحدِث بلبلة في منطقة جنوبية.

إنقسام

مع استمرار أحد التحركات المطلبية في الشارع يخشى مراقبون حدوث إنقسام في صفوف المطالبين نظراً لوجود تبايُن في الرأي في ما بينهم ما يُعرِّض حقوقهم للخطر.

إصطدام

قال سياسي بارز «إن مشكلتنا مع بعض حلفائنا أننا نقول لهم دائماً انتبهوا أنتم تسيرون نحو الحائط، فيُصرّون على الإصطدام به».



اللواء: اسرار



غمز

لا تخفي أوساط قريبة من قطب سياسي اعتقادها الجازم أن حزباً فاعلاً، مهتم جداً بتشكيل سريع للحكومة!

همس

نُصِح مرجع كبير بإرجاء خطوة كان يعتزم الذهاب إليها، أقله، إلى ما بعد استحقاقات دولية، ثم الانتظار.

لغز

تجدَّد النقاش في البلد عن الجهة الصالحة لتفسير الدستور، ومتى؟ وكيف؟



النهار: أسرار الآلهة

عدة التصعيد

بدا أن بعض الأحزاب لديها من الأشخاص ما تعتبره عدّة الشتم والتصعيد فتطلق لهم العنان في زمن الشدّة.



مدارس أقفلت



على رغم التهديد باقفال نحو 100 مدرسة في الأطراف بسبب الأوضاع الاقتصاديّة لم يُسجّل إقفال سوى عدد قليل لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة.



الليرة مستقرة لسنة

يقول خبير اقتصادي إن وضع الليرة مستقر وجيّد في المدى المنظور أي لنحو سنة من الآن "ونتكلّم بعد ذلك".