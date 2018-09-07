مصادر حزب الله: لن يحققوا في ما يريدون ...

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اكدت مصادر حزب الله حسب وكالة الانباء المركزية اننا مع تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، لاننا نريد ان يمشي البلد والدولة، على عكس ثلاثي المستقبل- القوات- الاشتراكي الذي بمطالبه وشروطه الحكومية بعيد كل البُعد عن ذلك، جازمةً بانهم لن يحققوا في ما يريدون، لانهم خسروا الاكثرية النيابية، واذا كانوا يراهنون على تطورات خارجية، فنقول لهم ان ما قبل معركة ادلب الورقة الاخيرة لن يكون كما بعدها.

وقالت الرئيس الحريري لم يُقدّم شيئاً الى الرئيس عون، لانه لم يطرح تشكيلة حكومية مثالية. لا بل انها تُعقّد الامور اكثر بدليل انه اعطى ل القوات ما تريد وحفظ للاشتراكي مطلبه بالنسبة للوزراء الدروز الثلاثة.