لبنان يردّ على أي اعتداء إسرائيلي

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عقد أمس اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة، برئاسة قائد قوات «اليونيفيل» الجنرال الإيطالي ستيفانو دل كول، بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة العميد الركن الطيار أمين فرحات. كما حضر الاجتماع عدد من ضباط الاحتلال. ووفق بيان صادر عن قيادة الجيش ـــــ مديرية التوجيه، فقد عبر الجانب اللبناني «عن موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بسيادة لبنان على أراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية، ورفض جميع محاولات العدو الإسرائيلي المس بها أو الانتقاص منها، كما أكد موقف الجيش الحازم في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي على هذه الحقوق تنفيذاً لقرار مجلس الأمن المركزي.

كذلك عرض الجانب اللبناني خروقات العدو الجوية والبحرية والبرية للبنان والاستفزازات المتكررة، وطالب بوقفها فورا». وعلم أن الجانب اللبناني أثار موضوع الخروق الإسرائيلية لـ«الخط الأزرق»، مذكراً بالتعليمات الصادرة عن قيادة الجيش اللبناني خلال اجتماع مجلس الأمن المركزي قبل أشهر عدة، بالرد على أي محاولة للاعتداء على الأراضي اللبنانية.