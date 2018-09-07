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نُقِل العقل المدبر لأكبر عملية قرصنة في تاريخ لبنان المدعى عليه خليل صحناوي إلى سجن فرع المعلومات في ثكنة المقرّ العام. وقد وُضِع صحناوي في الزنزانة المقابلة لزنزانة أحد المقرصنين الإلكترونيين المدعى عليه إيهاب ص. وعلم أن الأخير أبلغ أقاربه أنه يقدم له طعام مثل بقية سجناء رومية، فيما يختار صحناوي وجباته اليومية من ما لذّ وطاب من المطاعم التي يختارها ويتولى عامل «ديليفري» توصيلها له يومياً. لا تسجل مخالفة هنا، لكن السَجين الذي يملك المال يختار طعامه والسجين الفقير ليس لديه سوى أكل «الأروانة»، أي طعام السجن، كما يسميه النزلاء.