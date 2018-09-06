160 كم لتكريم مار شربل... هشام وعلي وروني انطلقوا مشياً من عين ابل الى عنايا

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هشام نجم علي صادر و روني جرجور شباب من الجنوب عين ابل و رميش قرروا ان يكرموا مار شربل على طريقتهم. نهار الاربعاء على الثالثة فجرا بدأ مشوارهم سيرا على الأقدام بهدف قطع 160 كم وموعد وصولهم نهار الأحد.

هشام و علي من حوالي السنتين ذهبوا الى مار شربل و أرادوا أن يعيدوا المسيرة لانه حسب ما ذكر هشام: مار شربل بيستاهل.

و قد كتب هشام في مشواره الأول: