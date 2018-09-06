160 كم لتكريم مار شربل... هشام وعلي وروني انطلقوا مشياً من رميش الى عنايا

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هشام نجم علي صادر و روني جرجور شباب من الجنوب عين ابل و رميش قرروا ان يكرموا مار شربل على طريقتهم. نهار الاربعاء على الثالثة فجرا بدأ مشوارهم سيرا على الأقدام بهدف قطع 160 كم وموعد وصولهم نهار الأحد.
هشام و علي من حوالي السنتين ذهبوا الى مار شربل و أرادوا أن يعيدوا المسيرة لانه حسب ما ذكر هشام: مار شربل بيستاهل.
و قد كتب هشام في مشواره الأول:
نادر ع مار شربل روح
حافي وازحف ع ركابي
وحتى زعبر مش مسموح
لا تلوموني يا صحابي
وحتى انشفتوني مشلوح
عالارض وجاوي تيابي
بس بتبقى فيي الروح
نظيفة بالمية مية
إيدي بإيدك يا خيي
منقطع هالدرب سوية
ع مار شربل بدنا نروح
وخلّي الهمّة قوية