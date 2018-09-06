قوى الامن : توقيف متورط في عملية سرقة مصرفين في بعلبك وضبط مليار ومئتي ومليوني ليرة لبنانية

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وطنية - صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:" بتاريخ اليوم 6/9/2018 تعرض مصرفان في بعلبك لعملية سرقة مبلغ ضخم قدرت قيمته بمليار ومئتين واربعين مليون ليرة لبنانية.



نتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة والمتابعة الفورية، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بسرعة قياسية وخلال أقل من سبع ساعات على حصول عملية السرقة، من تحديد مكان تواجد السارقين في محلة مزرعة سويدان - قضاء بعلبك ، فتمت مداهمتهما، حيث تبين إنهما قد فرا قبل وصول القوة المداهمة الى المكان.



تم توقيف أحد الأشخاص المشتبه بتورطه في عملية السرقة، كما ، وذلك داخل قن للدجاج في المحلة، بحيث عمد المشتبه بهما إلى تخبئته بشكل محكم، بالإضافة إلى ضبط السيارة التي لاذا بالفرار على متنها بعد تنفيذهما السرقة.



التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".