احتجاز سيارة للصليب الأحمر بسبب مريض!

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نشرت الإعلامية في المفكرة القانونية والناشطة الإجتماعية رانيا حمزة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة لآلية تابعة للصليب الأحمر اللبناني متوقفة امام مدخل طوارئ المستشفى الإسلامي وأرفقتها بالمعلومات التالية:

"وصلني من شوي خبرية طازة من طرابلس أم الفقير

*احتجاز سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني داخل مستشفى الاسلامي الخاص على خلفية عدم استقبال المريض.

وفي التفاصيل ان قامت سيارة تابعة للصليب الاحمر بنقل المريض الى هذه المستشفى لكن الاخيرة رفضت استقباله وقامت بحجز السيارة لارغام عناصر الصليب الاحمر على اعادة تحميل المريض ومن ثم نقله الى مستشفى آخر.*

يعني ما بعرف اذا بازعل عالمرض او على السيارة لي انحجزت ولي يمكن تاخيرها يأثر على حياة مريض تاني... فعلا معييب

ملحوظة في نائب من نواب طرابلس بيمون عليها فبحب حط هالقصة برسمو 🧐"

وارفقت معلوماتها بهاشتلغ: #شو_رأي_معاليك

المصدر: رادار سكوب