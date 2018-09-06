الممثلة نادين الراسي تتعرّض للضرب، وسيدة تتهجم على شرطي بلدية

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بعد تداول صورة جمعته بالراقصة دينا، تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب تجمعها بالرئيس المكلّف سعد الحريري وأرفقت عبد الوهاب الصورة بالتعليق التالي: "صورة حلوة كتير بتجمعني مع اشخاص عزيزين على قلبي، فخامة السيد سعد الحريري وزوجته وزوجي الحبيب."



هاشتاغ الإدارات العامة شكّل trend اليوم عبر تويتر بعد ما أصدر الرئيس المكلف سعد الحريري مذكرة إدارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء المقبل



عندما يصبح الجنون والإستهتار طريقة عيش، هيك بكون المشهد، منتابع هالفيديو عطريق عام الزهراني



نشرت صفحة وينيه الدولة فيديو يوثق قيام سيدة بالتهجم على شرطي ببلدية جونيه، من بعد ما وجه لها ملاحظة حول مخالفتها قانون السير فقامت بتصويره وتهديده قبل ان تغادر المكان



في رسالة صوتية صادمة، كشفت الممثلة نادين الراسي أنّها تعرّضت للضرب على يد ابنها البكر مارك حدشيتي