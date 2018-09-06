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وزير الطاقة للotv: توتال ملتزمة ولبنان غير مكتوف الايدي امام اسرائيل

6
SEPTEMBER
2018
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فيما ينشغل لبنان بحكومته التي لم تولد حتى اللحظة، تنشغل اسرائيل بتكثيف نشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية،وتحديداً حقل كاريش، وهي تعاقدت مع شركة يونانية للبدء بالتنقيب في آذار 2019 .هذه المعلومات التي تطرق لها رئيس مجلس النواب امس ليست بجديدة فلبنان مدرك تماما لما يحصل وهو لم يقف يوما مكتوف الايدي ولاسيما ان وزارتي الطاقة والخارجية تحركتا سابقا وهما لن توفرا جهدا لاي خطوة لتدارك الاعتداءات الاسرائيلية المحتملة:

قيل ان توتال قررت ارجاء التنقيب عن النفط في البلوك 9 جنوباً من ربيع 2019 الى العام 2020؟ ولكن ماذا يقول الوزير المعني الذي كان التقى رئيس شركة توتال بالنروج ؟ هعلى هذا السؤال يرد ابي خليل بحزم تام: 

وبخطوة جديدة،اقرت اللجان المشتركة اليوم قانون دعم الشفافية بقطاع البترول وهو اذا ما اقر بالهيئة العامة سيجعل لبنان اعلى منظومة حوكمة بقطاع البترول بالعالم لجهة الشفافية:

بخطى ثابتة وبشفافيىة مطلقة يسير لبنان نفطيا ...وهو الذي كان ولا يزال بالمرصاد للاطماع الاسرائيلية لن يتهاون بحقوقه النفطية وسيحمي موارده الطبيعية بكل الوسائل المتاحة، يختم ابي خليل

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