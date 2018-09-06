صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، هل هي معركة تعديل الطائف او تطبيقه الصحيح؟

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بين بعبدا وبيت الوسط لا حرب صلاحيات كما سوّق بعض الاعلام بعدما جهد بعض الاطراف الى الايحاء بأن بيان بعبدا عقب لقاء الرئيس عون - الحريري ينتقص من صلاحية الحريري على اعتبار ان رئيس الجمهورية ليس من يحدد معايير التشكيل، مروراً بمحاضرات البعض في ان صلاحية رئيس الجمهورية لا تتخطى توقيع مرسوم التشكيل وصولاً الى استحضار الدفاع عن الطائف.



يلتقي التيار الوطني الحر والمستقبل على وضوح الدستور في تحديد صلاحية رئيس الجمهورية الشريك في تشكيل الحكومة. وان كان الفريق الازرق يسجّل على لبنان القوي السقف العالي لبيان اجتماعه الاخير، ويعتبر ان نقل النقاش الى الصلاحيات لا يجوز. ويلفت الحجار الى ان المعيار الدستوري الوحيد هو مراعاة ميثاق العيش المشترك.



يؤكد عون ان الفرصة لا تزال قائمة قبل خطوات متقدمة. في وقت يرفض الحجار مقولة ان الحريري قدم صيغة مولودة ميتة.



على رغم التسريبات التي طاولت الصيغة المبدئية للحريري فإن تفاصيل اجتماع بعبدا يبقى ملك قطبيه.



هل يوجه الرئيس عون رسالة الى مجلس النواب قريباً؟ وهل يؤدي ذلك الى سحب التكليف من الحريري؟



واضح ان في مقابل مطلب المعيار الواحد الذي تتمسك به بعبدا، عناوين كثيرة تتالى لتنصيبها معوقات امام ولادة الحكومة. ما يعني ان رياح الخارج لم تنسحب بعد، ليبقى التمسّك المتبادل بالتسوية الوطنية الموجّه الأساس للمسار السياسي انطلاقاً من الحكومة.