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لا تزال خريطةُ طريق تشكيل الحكومة هي هي، احترامُ نتائج الانتخابات النيابية، والمعيار الواحد. ووفق معلومات الotv، فإن تكتل لبنان القوي يريد اعطاءَ فرصةٍ لجولةِ مشاوراتٍ جديدة يقوم بها الرئيس المكلّفْ تشكيل الحكومة، ليُبنى على الشي مقتضاه، فيتّجه الى بعبدا مع تشكيلة جديدة تراعي الملاحظات التي رافقت الطرح الأول قبل ايام.

في هذا الوقت، وبعد موجة الردود التي تَلَتْ زيارة سعد الحريري لقصر بعبدا، فالمعطيات تشير الى أن الأكيد أنَ لا أحد يريد مدَّ اليد على صلاحيات أحد، لا بل إن الحرص على حسن تطبيق الطائف، يقتضي احترام الصلاحيات المحددة فيه، من دون زيادة أو نقصان.

في غضون ذلك، وبعد اثارة رئيس المجلس النيابي بالأمس مِلف التنقيب عن النفط في البحر، أكد وزير الطاقة للotv أن شركة توتال ملتزمة ولم تنسحب، وأن لبنان غيرْ مكتوف الايدي امام اسرائيل... والتفاصيل نتابعها في النشرة أما البداية بعد لحظات، فمع المِلف الحكومي.