living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بلدية برج حمود: التصريحات والتحليلات التي تصور المنطقة على أنها متفلتة أمنيا ومسرح للعنف هي مقاربات مغلوطة ومشبوهة بنواياها ومقاصدها!

6
SEPTEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بيان صادر عن المجلس البلدي في برج حمود:

شهدت منطقة برج حمود يوم الجمعة 31 آب 2018 إشكالا بين مواطنين أدى إلى وقوع ضحايا منهم القتيل ومنهم الجريح. غير أن بعض الجهات تناولت الموضوع بشكل مرفوض, واستغلته لخلق أجواء ونشر مناخات لا يمكن السكوت عنها.
وعليه, فإن بلدية برج حمود تعبر بداية عن ألمها وشجبها لما حدث, وتتقدم بالتعازي لذوي القتلى, وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
كما أنه يهمّ بلدية برج حمود الإشارة إلى ما يلي:
أولاً: إن منطقة برج حمود معروفة منذ نشأتها بأنها صورة مصغرة عن لبنان, مفتوحة للجميع وتحتضن الجميع, كما أن بلديتها تضمّ كافة الشرائح وتشكل إطاراً للمشاركة والتعاون, فيظهر العيش المشترك بأبهى تجلّياته. وعليه, فإنّ التصريحات والتحليلات التي تصور المنطقة كأنها مغلقة أو خاضعة لإحتكار حصري, فهي مجافية للحقيقة, ومرفوضة جملة وتفصيلا.
ثانياً: إن مسألة النزوح السوري هي مسألة تثقل كاهل الوطن من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه, وتعانى كافة المناطق من نتائج هذا النزوح على كافة المستويات الإقتصادية, والإجتماعية, والخدماتية, والأمنية وغيرها. وعليه, فإن تصوير برج حمود على أنّها المنطقة الوحيدة التي تعاني من هذا الواقع, أو أنّها تعاني أكثر أو أقل من غيرها, هو إدعاء مرفوض, بشهادة كلّ المناطق اللبنانية وسكانها.


ثالثاً: إن الإشكالات والحوادث الأمنية لا تستثني مكانا في العالم, وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن برج حمود تضم أكثر من مئة وثمانين ألف نسمة في مساحة لا تتجاوز ال 2,3 كيلومتر مربع, وأن هذا الإشكال هو الأول من نوعه منذ ما يزيد على ثلاث سنوات, يتضح أن نسبة هذه الحوادث متدنية جداً مقارنة بمناطق أخرى. لذا نرى أن تضخيم الأمور, والتصريحات والتحليلات التي تصور المنطقة على أنها متفلتة أمنيا ومسرح للعنف, هي مقاربات مغلوطة ومشبوهة بنواياها ومقاصدها. كما أن حصر تهمة أعمال العنف بفئة من الناس, عدا عن أنه مخالف للواقع, فإنه يعتبر تحريضاً مستنكراً.
رابعاً: إنّ بلدية برج حمود, رئيساً وأعضاء مجلس وجهاز بشري, لطالما كانت وستبقى ملتزمة في عملها الأطر القانونية والمؤسساتية. وهي, كسلطة محلية, تقوم بكامل واجباتها ضمن القوانين والأنظمة المرعية. كما أنها حريصة على القيام بكامل واجباتها تجاه جميع الأهالي والمقيمين, دونما تمييز بين لبناني وآخر, أو بين أحد السكان وغيره. وفي هذا السياق, نرفض المطالبات غير البريئة التي تدعونا إلى مخالفة القانون وتجاوز حدّ صلاحياتنا والإضطلاع بمهام عائدة إلى الوزارات والقوى الأمنية. كما نرفض رفضاً قاطعاً كلّ التصريحات التي تدعونا إلى إجراءات وتصرفات يشوبها التمييز والفئوية, عدا عن الظلم والتطرف ومخالفة القانون.
ختاماً, إنّ بلدية برج حمود, وإذ تكرّر ألمها واستنكارها لما حدث, تناشد كل الذين يتناولون هذا الموضوع, تناشدهم توخي الدقة والموضوعية, والإبتعاد عن المبالغات والمزايدات والتحريض الفئوي أو المذهبي أو العنصري.
مجلس بلدية مدينة برج حمود
رئيس المجلس البلدي

مارديك بوغوصيان

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout