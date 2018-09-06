النيابة العامة إدعت على نقيب الاطباء واثنين معه لتسريبهم تقرير اللجنة الطبية في قضية فرح القصاب

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام "أن المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله إدعى على كل من نقيب الأطباء ريمون صايغ، ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة كلود سمعان، وعضو مجلس النقابة جو حداد، بجرم تسريب التقرير العلمي للجنة التحقيقات إلى العلن في قضية فرح القصاب، بناء على شكوى سبق وتقدم بها نقيب الأطباء ضد مجهول.

ويأتي هذا الادعاء بعدما استمعت النيابة العامة الاستئنافية لأكثر من 25 طبيبا أورد أسماءهم نقيب الأطباء، فتبين لها أن المدعى عليهم الثلاثة وخلال قيامهم بوظيفتهم في النقابة، هم من سربوا تقرير لجنة التحقيقات الطبية، الذي هو وثيقة من وثائق التحقيق السرية، وقد أحالهم إلى القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمتهم إستنادا إلى مواد جرمية نص عليها قانون العقوبات اللبناني، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة".

وافاد مندوبنا "أن طبيب التجميل الدكتور نادر صعب كانت قد تقدم بشكوى مماثلة ضد مجهول بواسطة وكيلته المحامية ميراي شاكر، وضمت الشكويين لتلازم الموضوع".