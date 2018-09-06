A + A -

نظمت تاتش، شركة الإتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، برنامج الابتكار الشبابي الصيفي “Robotics for Good” بالشراكة مع ريادة للابتكار المجتمعي ش.م.ل.، وهو جزء من مبادرة "صيف الابتكار" 2018 التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء.

البرنامج الذي استمر مدة أسبوعين وأقيم في touch Lab بين 7 و20 آب الماضي، اختتم في حفلٍ في السراي الحكومي بحضور النائبة رولا الطبش، حيث عرض الطلاب المشاركين مشاريعهم ووزعت عليهم الجوائز والشهادات.

شارك نحو 30 شابة وشاب من مختلف المدارس والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمناطق اللبنانية في البرنامج الذي تضمن ورش عمل في مجال التكنولوجيا، ريادة الأعمال، الالكترونيات، والترميز. وتراوحت أعمار المشاركين بين 15 و18 سنة، وهم يتوزعون على الصفوف المدرسية من العاشر حتى الصف الثاني عشر أو يتحضرون للدخول الى سنتهم الجامعية الأولى التمهيدية.

وفي إطار استراتيجيتها للابتكار الرقمي والمسؤولية الاجتماعية للشركة، يلبي برنامج الابتكار الشبابي أهداف ثلاث ركائز أساسية لبرنامج تاتش للاستدامة المؤسسية: التكنولوجيا، ريادة الأعمال ونشر المسؤولية الاجتماعية.

وتعليقاً على البرنامج قال الرئيس التنفيذي لشركة تاتش إمري غوركان:" إننا نعي قدرة التكنولوجيا والابتكار على تحويل طريقة تعليم شباب اليوم بشكل كامل وإيجابي. برنامج الابتكار الشبابي الصيفي، هو ترجمة لأسلوبنا في تسليط الضوء على أهمية التكنولوجيا كأداة أساسية لمستقبل هؤلاء الشباب، وتزويدهم بطرق فريدة



ومسلية للتعلم. فبالإضافة الى دعم الشباب في لبنان، هذه المبادرة هي جزء من هدف تاتش للتوسع في النظام البيئي الرقمي، تماشياً مع مسيرتها لتصبح الشبكة الحاضنة للتطور الرقمي Digital Network Accelerator (DNA) ".

من جهتها، قالت منى عيتاني التي أسّست Riyada للابتكار المجتمعي: "العمل الى جانب الشباب يعطينا الأمل بأن الجيل القادم لديه كل الدوافع والقدرة لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتنا، وأن كل ما هم بحاجة إليه هو إكتساب المهارات المناسبة، وهو بالفعل ما نحاول تحقيقه من خلال برنامج الابتكار الشبابي".

وعلى مدى أسبوعين، تركز عمل الطلاب على مفهوم ريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا حيث عملوا في مجموعات على مشروع روبوتات/ الكترونيات، مستخدمين منصة أردوينو Arduino الشهيرة، للتوصل الى حلول تتعلق بالرعاية الصحية في لبنان. هذا النشاط كان بمثابة تحد للطلاب، تعلموا من خلاله كيفية تجميع مكونات الأجهزة والترميز، والخروج بحلول تُعنى بحل قضايا إجتماعية في مجتمعهم.

كما اطلعوا على كيفية التوصل الى تصميم الحلول المناسبة للمشاكل اليومية من خلال هذه التجربة التعليمية المعمقة. وساعدهم البرنامج على تحفيز روح الريادة عندهم، وتسليط الضوء على أهمية الترويج لحلولهم الإبداعية.