مكتب النائب اسود: الأسلوب الرخيص لا يمثل اخلاقيات ولا مسيرة زياد اسود السياسية

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منذ فترة طويلة تعمل خفافيش الليل المعروفة الإنتماء على تشويه صورة عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود عبر خلق حسابات وهمية باسمه ونشر مواقف لا تمتّ له بصلة تارة، أو شنّ حملات عليه من حسابات وهمية تارة اخرى، لتكون آخر فصول الحملة المبرمجة تزوير ما يقوله او يصرح به عبر اعتماد تقنية ال "فوتوشوب".

لذا، يهم المكتب الإعلامي للنائب اسود أن يؤكّد على صلابة مواقفه وعدم التراجع عن أي موقف صدر على حسابه الرسمي.

كما يجدد المكتب الاعلامي التأكيد ان النائب أسود بعيدٌ كل البعد عن الشتائم النابية التي يحاول البعض نشرها باسمه، اذ ان هذا الأسلوب الرخيص لا يمثل اخلاقياته ولا مسيرته السياسية.