الوزير باسيل يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

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تسلم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نسخا عن أوراق اعتماد ستة سفراء جدد في لبنان تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

والسفراء الجدد هم :

الأرجنتين موريسيو آليس ، اليونان فرانسيسكو فيروس، الباكستان نجيب دوراني، الدانمارك ميريت جول، فنلندا تارغا اورفوكي فرنانديز، بريطانيا كريستوفر رامبلنغز.

سفير الهند

والتقى الوزير باسيل سفير الهند لدى لبنان سانجيف آرورا الذي أعلن بعد اللقاء:"ان البحث تناول العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وكيفية تعميقها وتعزيزها خصوصا تفعيل التبادل الاقتصادي، كما تحدثنا عن اهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي بلديناا

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