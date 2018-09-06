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إعلامية لبنانية تروي معاناتها على متن الرحلة الجوية التي أصيب ركابها بالمرض فور وصولهم إلى نيويورك

6
SEPTEMBER
2018
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عبر حسابها على "انستغرام"، واكبت الاعلامية اللبنانية ديالا مكي مجريات واقعة شعور عدد من ركاب رحلة رقم "إي كاي 203" بالمرض، بعد أن حطت رحالها في مطار جون كينيدي في نيويورك.
 
مكي نشرت صورة لها من داخل الطائرة، أعلنت من خلالها عن وجود بعض الركاب المرضى، وتساءلت لماذا صعدوا على متن الطائرة وهم في حال صحية سيئة.
 
وعادت ونشرت صورةً أخرى علّقت عليها بالقول أن الأمر ليس مزحة ولا فكاهة، وأنها تأمل في ألا تعود أدراجها وتلغى الرحلة لأن أمامها الكثير من العمل في نيويورك.
 
وفور نزولها من الطائرة، نشرت مكي صورة حية تظهر فيها سيارات الشرطة والاسعاف في المطار، في وقت قال مصدر في سلطات الملاحة الأميركية بحسب CNN، إن عدد الركاب المتضررين بلغ 100 راكب، وأشار إلى أنه تم أخذ الطائرة إلى منطقة خاصة، وقد هرعت الطواقم الطبية وفرق الطوارئ لتتعامل مع الموقف.
 
وفي منشورٍ أخير لها، شكرت ديالا مكي القائمين على شركة الطيران والجهات المختصة، التي سارعت إلى إيجاد حلٍّ للازمة، بعد أن كانت الطائرة قد هبطت الساعة 9 صباحاً بتوقيت الولايات المتحدة.
 
(لها)
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