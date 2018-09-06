في لبنان.. إبتزّها بآلاف الدولارات ثم هدّدها بنشر صورها!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة في بلاغ عن انه “بتاريخ 4/9/2018 ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من إحدى المواطنات لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضد مجهول بجرم التهديد بنشر صور وفيديوهات على مواقع الاجتماعي والابتزاز المالي، وان المدعى عليه استحصل منها على حوالي /30،000/ $.



ومن خلال الاستقصاءات والتحريات الفنيّة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا في خلال ساعات قليلة من معرفة الاسم الحقيقي للمشتبه به وتوقيفه في محلة الكويشرة – عكار، ويدعى: ف. ا. (مواليد عام 1988، سوري) وضبطوا هاتفه الخلوي.



وبالتحقيق معه، اعترف بانه هدد المدعية بنشر صورها، وبانتحاله صفة اسم شخص اخر، وباستلامه اموالاً منها بلغت حوالي /10،000/ $”.



وختم البلاغ “إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير انفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات لأن من شأنه أن يجعل المبتزين يتمادون في جرائمهم ويكررونها”.