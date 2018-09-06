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جامعة الروح القدس - الكسليك تحتفل بالحصول على اعتماد ABET لثلاثة برامج إضافية

6
SEPTEMBER
2018
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احتفلت جامعة الروح القدس – الكسليك بإنجاز جديد في مجال اعتماد البرامج، إذ أعلنت أن إثنين من برامجها في العلوم التطبيقية قد حصلت على الاعتماد من قبل لجنة الاعتماد المختصة بالعلوم التطبيقية والطبيعية(Applied and Natural Science Accreditation Commission - ANSAC) التابعة لــABET وقد حصل برنامجها في الهندسة المدنية على الاعتماد من قبل لجنة الاعتماد الهندسية (Engineering  Accreditation Commission – EAC) ) التابعة لــABET  المعنية عالمياً باعتماد برامج الكليات والجامعات في مجال العلوم التطبيقية والكمبيوتر والهندسة والتكنولوجيا.
 
كلية العلوم: إجازة في الرياضيات الاكتوارية والمالية (Bachelor of Science in Actuarial and Financial Mathematics)
المعهد العالي للعلوم التمريضية التابع لكلية الطب والعلوم الطبية: إجازة في العلوم التمريضية (Bachelor of Science in Nursing Sciences)
 
كلية الهندسة: إجازة في الهندسة المدنية (Bachelor of Engineering in Civil Engineering)
 
يؤكد اعتماد ABET أن البرامج تلبي معايير تخريج طلاب مؤهلين لدخول المجالات التقنية الحيوية الرائدة في مجال الابتكار والتقنيات التكنولوجية الناشئة والتي من المتوقع أن تلبي احتياجات المجتمع من الرفاهية والأمان. 
 
وبهذا الإنجاز الجديد، تكون جامعة الروح القدس قد حصلت على اعتماد ABET الـــ 12 لبرامجها بما فيها جميع برامج الهندسة والمعلوماتية بالإضافة إلى برنامجي علوم تطبيقية. وخلال الاحتفال، أثنى رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة على الجهود التي قام بها أعضاء لجنة الاعتماد الخاصة بــــ ABET في الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية لتحقيق هذا التفوق الذي يُظهر بشكل جلي جَودةَ البرامج الأكاديمية في الجامعة خاصةً أن برنامجي التمريض والرياضيات الاكتوارية والمالية هما من أوائل البرامج التي تحصل في لبنان على اعتماد ABET في مجال العلوم. وتابع رئيس الجامعة قائلا: "إن عملية الاعتماد الطوعية لــــ ABET، الذائعة الصيت عالميا والتي تأخذ من مدينة بلتيمور Baltimore في ولاية ميريلند Maryland في الولايات المتحدة الأمريكية مقرا رسميا لها، تحظى بصدقيّة كبيرة إذ إنها تضفي على البرامج الأكاديمية في التخصّصات التقنيّة قيمةً كبيرة وتعطي بالتالي الجودةَ والدقّةَ والسلامةَ أهميةً قصوى. كما وان معايير ABET التي وضعها متخصّصون تقنيون يمثّلون أعضاء جمعيات ABET، تركّز على ما يتلقّاه الطلاب من معرفة وخبرة. والجدير ذكره في هذا المضمار أن مراجعات اعتمادABET إنما تنظر في هيكليّة البرنامج وتناسقه تبعا للمخرجات المرجوّة وتحقّق في أهليّة أعضاء الهيئة التعليمية وتتفحّص الدعم المؤسسي. وتقوم بهذه المهمة المتشعّبة والمعقّدة فرقٌ من المهنيين من ذوي الكفاءات العالية من القطاعات الصناعية والأوساط الأكاديمية والمؤسسات الحكومية ممن لديهم خبرة في تخصصاتABET". ومن جهته، أكد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية البروفسور جورج يحشوشي أن الجامعة مصمّمة على إستراتيجية اللامساومة في التطور الدائم في كل المجالات. 
 
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول ABET وأعضاء جمعياتها ومعايير الاعتماد التي تتبعها لتقييم البرامج عبر الدخول إلى موقعها الالكتروني www.abet.org. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الروح القدس – الكسليك هي مؤسسة تتبع النظام الأميركي. تأسست في العام 1938 على يد الرهبانية اللبنانية المارونية. تستقبل الجامعة اليوم حوالي 7500 طالب وطالبة موفرة لهم أكثر من 140 برنامجاً أكاديمياً (إجازة، ماستر ودكتوراه) موزعاً على 12 كلية ومعهد. 
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