ادي معلوف: لبنان القوي يصرّ على بقاء التسوية الرئاسية

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اعتبر النائب ادغار معلوف أن موضوع المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف هو عنوان جديد من العناوين التي توضع امام الرأي العام لتبرير عدم التشكيل وافتعال ازمة، متسائلا إذا كان التأخير مطلوب في مكان ما؟



واكد معلوف في حديث الى صوت لبنان (93.3) أن تكتل لبنان القوي يصرّ على بقاء التسوية الرئاسية والشراكة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تراعي معايير ونتائج الانتخابات، مؤكدا أن الصيغة الحكومية المتداولة اليوم ستفرز حكومة غير منتجة وهو ما لا نريده للعهد وللمرحلة المقبلة.



وعن لقاء عون- الحريري، تمنى معلوف أن يحصل قبل سفر الرجلين، وأن يستمر العمل بينهما لتأليف حكومة بأسرع وقت.