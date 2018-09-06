بالصورة - هل وقعتم ضحية أعماله؟!

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تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة الموقوف: م. د. (مواليد عام 1980، مكتوم القيد) لحيازته على اختام ومستندات مزورة (هوية، اخراج قيد، صور شمسية، شيك) تستعمل في عمليات التزوير وقيامه بترويج عملة مزيفة، وقد تبين انه من اصحاب السوابق.



لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في صيدا / تلة مار الياس، أو الاتصال على أحد الرقمين: 754308/07، 754309/07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.