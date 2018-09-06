أسرار الصحف ليوم الخميس 6 أيلول 2018

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الجمهورية

يتهافت مسؤولون في أحد الأحزاب على التوزير فيما يرفض رئيس هذا الحزب المشاركة في الحكومة العتيدة.

قال أحد القريبين من مرجع بارز إن كل التصريحات التي تستهدفه لن تقدّم ولا تؤخِّر و"ما في شي بيهزّو".

لاحظت أوساط سياسية أن رئيس تكتل بارز سيزور سوريا للبحث في أحد المواضيع التي ستثار على طاولة الحكومة فور تأليفها.

البناء

رأت مصادر يمنية أنّ عرقلة سفر الوفد اليمني المفاوض من صنعاء إلى جنيف بذريعة وجود جرحى ومصابين يحتاجون للعلاج بين صفوفه عذر أكبر من ذنب يكشف أنّ النية السعودية هي عرقلة المحادثات السياسية التي تبدأ تحت عنوان بناء جسور الثقة بقضايا إنسانية كالإفراج عن السجناء، وتساءلت عما إذا كانت العرقلة تعطي صورة مختلفة عن تلك التي قدّمتها المجازر السعودية بحق الأطفال، وعن جدوى المحادثات إذا كان البعد الإنساني موضوعها وقد وصل الجواب في المطار قبل بدء المحادثات…!

اللواء

همس: سأل دبلوماسي غربي أصدقاء له: ما هو موقف مرجع نيابي من رسالة قد يوجهها رئيس الجمهورية إلى المجلس؟

غمز: أبلغت قيادة شيعية طرفاً على خط المساعي أن الحرص ما يزال قائماً على حصر الأزمة، والابتعاد عن تصعيد التشنج!

همز: قطعت الإجراءات التي اتخذت شوطاً لإبعاد تأثيرات ما على حركة الخارجين على القانون في منطقة لبنانية معروفة.

المستقبل

يقال إنّ مراقبين يؤكّدون أنّ موقف لبنان من وقف تمويل "الأونروا" سيكون في رأس مشروع القرار اللبناني الذي سيعرض أمام جامعة الدول العربية في دورتها الـ 150 العادية بعد أيام، وفي كلمة رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 أيلول.