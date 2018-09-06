عناوين الصحف ليوم الخميس 6 أيلول 2018

A+
A-
الأخبار
عون: العدلية لجريصاتي لا للقوات
حسم ملف إدلب في «قمة طهران» غداً
الجمهورية
هكذا توزّعت الحقائب الوزاريّة على القوى السياسيّة...
الان عون لـ"الجمهورية": هناك من يُحاول أن يفتعل "فتنة دستورية"
البناء
ضغوط وتهديدات أميركية غربية «إسرائيلية» لإفشال قمة طهران...وعرقلة معركة إدلب
معركة الصلاحيات الرئاسية تفتح السجال الطائفي حول الطائف وتؤجّل الحكومة
الناشف: الحسم ماضٍ في سورية... وحكومة من دون «القومي» محاصصة طائفية
اللواء
«تنازُع صلاحيات».. وبعبدا تتّجه لنقل أزمة التأليف إلى برّي
وأخيراً: التشكيلة المنتظرة! وآخراً: الحفظ في الأدراج؟
المستقبل
بريلـ المستقبل: الأوضاع الإقتصادية خطيرة ولم أتحدث عن الليرة.
L'Orient-Le Jour
Guerre de prérogatives ou crise de système ?
Daily Star
Lebanon faces threat of open-ended govt crisis