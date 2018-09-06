عناوين الصحف ليوم الخميس 6 أيلول 2018

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الأخبار

عون: العدلية لجريصاتي لا للقوات

حسم ملف إدلب في «قمة طهران» غداً

الجمهورية

هكذا توزّعت الحقائب الوزاريّة على القوى السياسيّة...

الان عون لـ"الجمهورية": هناك من يُحاول أن يفتعل "فتنة دستورية"

البناء

ضغوط وتهديدات أميركية غربية «إسرائيلية» لإفشال قمة طهران...وعرقلة معركة إدلب

معركة الصلاحيات الرئاسية تفتح السجال الطائفي حول الطائف وتؤجّل الحكومة

الناشف: الحسم ماضٍ في سورية... وحكومة من دون «القومي» محاصصة طائفية

اللواء

«تنازُع صلاحيات».. وبعبدا تتّجه لنقل أزمة التأليف إلى برّي

وأخيراً: التشكيلة المنتظرة! وآخراً: الحفظ في الأدراج؟

المستقبل

بريلـ المستقبل: الأوضاع الإقتصادية خطيرة ولم أتحدث عن الليرة.

L'Orient-Le Jour

Guerre de prérogatives ou crise de système ?

Daily Star

Lebanon faces threat of open-ended govt crisis