بالفيديو: حد للمزايدة حقيقة الانتخابات: التيار ثلثين و القوات ثلث

A + A -

تبيّن دراسة الدولية للمعلومات بناء على ما افرزته صناديق الاقتراع في الانتخابات الاخيرة ما يلي:

حصلت القوى السياسية المسيحية مجتمعة على 543534 صوتاً تفضيلياً.

في المرتبة الأولى حصل التيار الوطني الحر وحلفائه على 276610 صوتاً تفضيلياً.

في المرتبة الثانية حصل حزب القوات اللبنانية وحلفائه على 162078 صوتاً تفضيلياً.

اي بتفوّق التيار بفارق 114532 صوتاً تفضيلياً على القوات.

في المرتبة الثالثة حصل حزب الكتائب اللبنانية على 34147 صوتاً تفضيلياً.

أما في المرتبة الرابعة حصل تيار المردة على 34147 صوتاً تفضيلياً.

وبالتالي يكون مجموع ما حصلت عليه الاحزاب الستة المسيحية الاساسية 521786 صوتاً تفضيلياً مقسمة كالتالي:

53.01 % حصل عليها التيار الوطني الحر وحلفائه، اما حزب القوات اللبنانية وحلفائه فحصلوا على 31.06 % من مجمل هذه الاصوات.

واذا أضفنا نسبة بقية الاحزاب المسيحية على القوات اللبنانية حيث حصل حزب الكتائب على نسبة 6.54 % وتيار المردة على 5.98 % والاحزاب الارمنية على 3.05 % وحزب الوطنيين الاحرار على 0.35 % يصبح مجموعها 46.68 % اي أقل من التيار ب 6 نقاط.

اما مجموع الأصوات التفضيلية للتيار والقوات وحلفائهما مجتمعين هو 438688 صوتاً تفضيلياً مقسمين كالتالي:

حصد التيار الوطني الحر على 63.1 % منها أما حزب القوات اللبنانية فحصل على 36.9 % اي ما يعادل الثلثين للتيار وثلث للقوات.

واللافت أيضاً ان حزب الوطنيين الاحرار لم يحصل على أكثر من 2000 صوت في لبنان كله.