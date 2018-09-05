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فليبتعدوا عن الاحجام المنتفخة المُوحى بها من الخارج.. عطاالله لمانشيت: البعض اعتاد منذ الطائف على رئيس ضعيف لا يمارس صلاحياته ويوقع كل ما يعرض عليه

5
SEPTEMBER
2018
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 اكد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله ان الرئيس المكلف سعد الحريري لم يُقدم اي جديد في التشكيلة الحكومية لا من حيث حلحلة العقد ولا من خلال تحديد معيار موحّد يراعي نتائج الانتخابات النيابية.

ورأى عطاالله خلال برنامج مانشيت من صوت المدى ان رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل حريصون كل الحرص على صلاحيات رئاسة الحكومة اذ لم يتدخل احد لا في عملية التشكيل ولا في المشاورات، لافتا الى ان الفريق الاخر هو من يحاول الالتفاف على صلاحيات ودور رئيس الجمهورية التي كفلها الدستور بتوقيعه على التشكيلة الحكومية وابداء الرأي والملاحظات عليها.

وشدد عطاالله على أن تكتل لبنان القوى أكد منذ اللحظة الأولى مطالبته بتشكيلة حكومية تستند على معيار موحد يحترم النتائج التي افرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة داعيا إلى الابتعاد عن الأحجام المنتفخة الموحى بها من ما وراء الحدود.

ورأى النائب عطاالله ان الصيغة التي قدمها الرئيس المكلف ليست سوى لرفع العتب واستباق اي تحرك يمكن ان يقوم به رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، لافتا إلى أن البعض اعتاد منذ الطائف على رئيس ضعيف لا يمارس صلاحياته ويوقع كل ما يعرض عليه.

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