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قوى الأمن تعلن محاسبة العنصر الذي تدخل في عمل أمن مطار بيروت!

5
SEPTEMBER
2018
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 أعلنت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على موقع تويتر أنه و "بعد التحقيق في الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي صباح 4/9/2018 حول الحادثة التي وقعت في مطار رفيق الحريري الدولي بين عنصر من قوى الأمن كان يقوم بمهامه و عنصر آخر، تم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق العنصر الذي تدخل في عمل العنصر المكلف تطبيق القانون داخل المطار". وذلك بعدما سبق و أكدت في تغريدة سابقة أن "لا صحة لما يتم تداوله عن توقيف عنصر في المطار جراء تأديته لواجبه، علماً أننا نتابع الحادثة للتحقق من التفاصيل وعلى ضوئها يبنى على الشيء مقتضاه".


وكانت إحدى الناشطات نشرت على موقع "فايسبوك"، منشوراً بشأن توقيف عنصر في قوى الامن، حيث كتبت:

"حصل في مطار رفيق الحريري الدولي
اثناء انتظار الاهالي اقاربهم القادمين من السعودية بعد تأدية مناسك الحج وسط ازدحام خانق في قاعة الوصول، عمد بعض الاشخاص الى اختراق الحاجز الحديدي العازل الذي يفصل بين المنتظرين والقادمين بشكل أعاق خروج الحجاج من الداخل، مما دفع احد عناصر قوى الأمن الداخلي(الدرك) الى الطلب منهم الرجوع الى الخلف والانتظار مع باقي الناس وفق الحدود والقانون، فتمرجل أحدهم قائلا "معك معلومات" فرد عنصر الامن " وإذا معلومات، رجاع لورا" فرد عنصر المعلومات بصوت مرتفع "عيطلي للرائد تبعك"
فأتى الرائد وتم سحب العنصرين الى الداخل.. ولا اعلم ما حدث بعد!
لكن لفتني تصوير احدى اقارب عنصر المعلومات لعنصر قوى الامن مع تردادها عبارة "انا بفرجيه، المعتر مش عارف حالو مع مين وقع"
١ - كيف بدنا نبني بلد اذا ولاد الدولة الي المفروض هني يكونوا قدوة الشعب بإحترام القانون.. أول خارقين للقانون!
٢- شو يعني "عيطلي للرائد" وشو يعني "مش عارف حاله مع مين علق المعتر"
٣- بما انو نحنا بلبنان وبعرف تماما شو بتعني العبارات الي مرقت برقم(٢)، قررت اكتب هالبوست ووجه تحية لعنصر الامن الي ما قدرت اعرف شو اسمه..
٤- ببلد ضايع فيه القانون والحق، شجاعة كبيرة توقف بوج "كلاب" السياسيين والأمنيين اصحاب الواسطات الي هني فوق الدولة!
٥- هلق هيدول الجماعة رح يركضوا عند الجهة الامنية/السياسية الي وراهم ويحاولوا يهذبوا/يعاقبوا/يربوا العنصر الي قام بواجبه.. وبلبنان طبعا بيتعاقب.. وبيصير الحق عليه!
٦- هالعنصر لازم يكون مثال يحتذى به لكل رفاق سلاحه الي بعضهم للاسف فاهم واجب "ابن الدولة" كتير غلط!
٧- فشر الي بدو يهددك يا وطن!
الف تحية..".

وأضافت في منشور آخر: "تعقيبا على البوست السابق عن عنصر امن المطار، بحب طمنكم خبرتني العصفورة انو تم حجز العنصر الي كان عم بيقوم بواجبه!
ليش؟ لانه قال القانون بيمشي ع الكل وما خضع للتهديد والصوت العالي!
هيك العدل ببلدنا، الواسطة اقوى من كلشي!
هيك بيعلموك تدعس عالقانون وتقدس الزعيم الي ما حدا غيره بيحميك بالبلد!
#تفه".

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