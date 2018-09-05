درغام للمرعبي: لا داعي لأن تذكرنا باتفاق الطائف

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رد النائب أسعد درغام على وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بالقول: لا داعي لأن تذكرنا باتفاق الطائف، لأننا نعلم جيدا كيف تبلورت بنوده وطبعا نحن متمسكين بهذا الاتفاق لتأمين المصلحة الوطنية والمحافظة على العيش المشترك، كما أننا لسنا بحاجة لانعاش ذاكرتنا فذاكرتنا حافلة بمواقف معاليه المتطرفة، وبإندافعه لاحتضان النازحين والارهابيين عند الحدود الشمالية، وبمواقفه ضد المؤسسة العسكرية، وتطاوله مرارا على الأجهزة الأمنية.

لا يا معالي الوزير تهويلك بتطبيق المناصفة لن ينفع، لأننا مواطنون مناضلون في صفوف التيار، تربينا على نهج وفكر مدرسة العماد ميشال عون، على العزة والكرامة والصمود وتمسكنا بلبنان ولم نرضخ يوم كان تيارك وملحقاته أزلام النظام السوري، لذلك نحن متمسكون بلبنان ومتجذرون فيه.

وعندما تنتصف الشمس في السماء، فاعلم أننا أبناء حق لا نركع ولا نتنازل عن حقوقنا على الاطلاق. واعلم أنك لن تستطيع أنت وأمثالك التطاول على الوزير باسيل لان حدوده الشمس في الدفاع عن الكرامة والسيادة والحقوق.