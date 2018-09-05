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مسدس و"سيف ساموراي"... انتحار رجل أعمال لبناني في الأردن!؟

5
SEPTEMBER
2018
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تحقق الأجهزة الأمنية الأردنية في شبهة انتحار رجل أعمال لبناني معروف، وجد اليوم الأربعاء "جثة ملقاة على الارض وتسيل منها الدماء"، في شقته في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان.

وتقول الرواية الأمنية، التي حصلت عليها وكالة "مدار الساعة"، إن بلاغاً ورد الى الأمن ومفاده وجود جثة لأحد الاشخاص في منطقه الصويفية حيث جرى التحرك من قبل المجموعات الامنية ولدى وصولهم تبين وجود جثة ملقاة على الارض وتسيل منها الدماء.

وافادت الوكالة بوجود مسدس عيار ٩ ملم وظرف فارغ ورسالة مكتوبة باللغه الانجليزية، بجانب الجثة.

ما لفت الانتباه، وفق الرواية وجود ايضا "سيف ساموراي" بجانب الجثة التي تعود لرجل الاعمال اللبناني (ج.ف) ويبلغ من العمر 42 عاماً.

ذوو المتوفى، وفور علمهم بالحادثة، وصلوا مساء اليوم إلى العاصمة عمان، قادمين من بيروت على متن طائرة خاصة، فيما كان باستقبالهم اركان السفارة اللبنانية في عمان.

وبحسب مصادر "مدار الساعة" فإن المتوفى من اسرة لبنانية معروفة و لديها العديد من الشركات العائلية الضخمة والوكالات التجارية العالمية.

 

وكالة مدار الساعة-

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