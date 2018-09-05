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عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال المهندس سيزار أبي خليل إجتماعا في الوزارة، حضره فريق مشترك من الوزارة ومن ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، خصص للبحث في تأمين الكهرباء لنطاق امتياز كهرباء زحلة في ظل الاقتراب من انتهاء أجل الامتياز.



وتم البحث في عدة حلول تؤدي جميعها الى "إستدامة تأمين الكهرباء 24/24 لنطاق امتياز زحلة بعد استرداده من قبل الدولة اللبنانية، بالاضافة الى التخفيض في الكلفة على المواطنين وجميع مستهلكي الكهرباء ضمن نطاق الامتياز وسوف تستكمل الإجراءات لوضع الامور حيز التنفيذ".