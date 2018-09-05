10 مفتشين اداريين اقسموا اليمين امام هيئة التفتيش.. عطية: واجبكم ألا تستعملوا الوظيفة لغير ما يحقق مصالح الناس

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ادى 10 مفتشين اداريين جدد قسم اليمين القانونية، امام رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وعضوي الهيئة المفتش العام المالي وائل خداج والمفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، قبل ظهر اليوم في مقر التفتيش المركزي في الصنائع - بيروت.

عطية

والقى القاضي عطية كلمة، فقال: "تكتمل الآن مراسم انتمائكم الى التفتيش المركزي كسلطة رقابية مستقلة، متوجة بيمين حملت في مضامينها الكثير من القواعد الاصلية لاخلاقيات وطنية وعائلية على السواء.

اخاطبكم اليوم وانتم على مشارف الولوج في خدمة عامة نيطت بكم بعدما جرى انتقاؤكم استنادا الى معايير الكفاية والقدرة على الالتزام.

فما أهم ان اذكركم اليوم بان تطيعوا واجبكم في كل ما يتعلق بالخدمة التي دعيتم اليها، وألا تنتهكوا حرمة الشرف والا تستعملوا الوظيفة التي اعطيت لكم لغير ما يحقق مصالح الناس في تنفيذ القانون".



فطاعة الواجب في الخدمة، اخلاص في العمل وتفان في الالتزام، وعدم انتهاك حرمة الشرف امانة على كرامات الناس، مهمة تستلهم اديان السماء ولا تلقى الا على عاتق الانقياء والشرفاء.

اما النقاء في تنفيذ القانون فيوجب الحرص على الحقوق، ولو الصغرى، والتجرد في الخدمة عن المنافع، والمطامع ويبحث دوما عن العدل والحكم الصالح".

وشدد على "ان اليمين وعد امام الله والشعب والذات، والوعد التزام ووفاء".

وأضاف: "ان اليمين عهد امام العزة الالهية الساهرة على تمام كل معاني القسم الجاري باسمها، وحضور دائم امام الضمير الشخصي المبكت على الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه، ومسؤولية امام الشعب الصارخ المطالب بالانصاف والعدل في ملاحقة المستهترين بسلامة هناء عيشه ومحاسبتهم.

ان الالتزام فيه وفاء لكل سلطة اعطيت لكم، فبالحري بكم صدق الامانة في عيش المهمات الموكلة اليكم وكأنها من الله ممنوحة، له النتاج منها والحساب فيها".

وتابع: "اما الوعد في اليمين فمسؤولية هو، لا يشغلها الا مستحقها ولا يستحقها الا من أملى شروطها، انها تكليف وتشريف، من ابناء هذا الوطن اجمعين، لكم انتم المشرفين على صرح الوظيفة الكريم، لحساب هذا الشعب اللبناني العظيم "اذكروا ان اكبر مسؤول في هذا الوطن مسؤول امام الناس لا على الناس".

وقال: "من هنا، ان تكون في مسؤولية الوظيفة، فذلك ابعد من ان يكون لك موقع حصين في الدولة ومكانة مرموقة في المجتمع تتجرأ فيهما على مواطني هذا الزمن، بل ان تحفظ هذه القيمة المضافة لك في نظرك وفي عيون ذويك ومسؤوليك.

ان تكون في مسؤولية الوظيفة، فمعناه ان تعمل باستمرار على تنشئة ذاتك وتحويلها الى مثال يرضيك، من خلال اتصافك بمزايا الشجاعة والصدق وحرية الضمير، ومحاربة التراضي والتباطؤ والتأفف والتكاسل طمعا بغرض استفادي دنيء.

ان تكون مشرفا على خدمة عامة فمعناه ان تحافظ على القيم الانسانية السامية، ولا سيما التوق الى التمسك بالحريات العامة واجتناب كل ما هو نفعي وشخصي، والكف عن الاستزلام او الاحتماء المهين.

وهذه مزايا وقيم ومبادئ قائمة في صلب القوانين الوظيفية والتربية الوطنية والعائلية ينقلها السلف الى الخلف".

وتابع: "كونوا دما جديدا وجيلا واعدا تشاركون جمهورية الاصلاح رسالة اعادة بناء الوطن، بكل حزم وعزم ودراية وعلم، فتكونوا في خدمة المواطنين، جميع المواطنين، من دون ادنى تمييز طائفي مناطقي او فئوي، لما يرتد بالخير على بنيكم والاجيال العتيدة.

كونوا علامة فارقة في اعادة انتظام عمل الادارات والمؤسسات العامة وتصويب اهدافها وزيادة انتاجها انطلاقا من ايجاد الوسائل والطرق الملائمة التي تساعد على المراقبة لضبط وسائل التلاعب والمماطلة وجميع طرق الابتزاز وغيرها.

راقبوا بشكل جدي ضبط الدوام الذي هو واجب على الموظف وحق للمواطن، من دون اهمال مراقبة سير المعاملات واوقات انجازها تلافيا لأي تأخير او تباطؤ، حاضرين اذانا صاغية لكل شكوى محقة".

وتوجه الى المفتشين بالقول: "قوموا بالملاحقة المطلوبة والضرورية عند اي مخالفة او خرق للقوانين او للتسلسل الاداري المطلوب او عند التقاعس في تأدية الواجبات الوظيفية الضرورية.

فيا ايها المفتشون، أثبتوا اليوم دوركم الفاعل وقيمة هيبتكم في نظر الاداريين والمسؤولين بالقانون، وانهضوا مجددا بالوظيفة العامة من وادي الفساد الذي ترشق به الادارة عامة بأفواه الكافة، وتلصق بها ابشع الاوصاف اطلاقا، الى مجد جديد من الخدمة والانتاجية والاخلاص.

راقبوا من دون ترهيب، وجهوا من دون تغييب وعاقبوا من دون تمييع".

وختم: "انه ليسعدني ان اتوجه اليكم بهذا الخطاب التحريضي على غلب العادات السيئة الخارجة عن مألوف المناقبية المرجوة منكم، فيفخر بالتزامكم اهلكم، ويطمئن الى حسن ادائكم المواطنون ويعتز بصدق ولائكم الوطن.

ألا بارك الله فيكم، حماة للقانون، سندا للخدمة وبنائين للبنان، اعملوا جيدا وكأنكم لله تعملون".

بعد ذلك، ادى المفتشون قسم اليمين القانونية واخذت صور تذكارية، ثم أقيم كوكتيل.